ЦАХАЛ вдарив по Сектору Гази: ймовірно, ліквідували організатора атаки на Ізраїль 7 жовтня

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по Сектору Гази. Він був спрямований проти командира військового крила ХАМАС Мухаммада Дейфа, який був одним з організаторів атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

За даними ЗМІ Ізраїлю, це сталося у суботу, 13 липня. Зазначається, що удар також було спрямовано на командувача бригади бойовиків Хан Юніс Рафаа Саламе.

Дивіться також Світ на порозі нової великої війни: коли Ізраїль нападе на Ліван і як це вплине на Близький Схід

ЦАХАЛ атакував Сектор Гази

Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що внаслідок удару загинула щонайменше 71 людина, ще 289 осіб начебто отримали поранення. Однак зауважимо, що наразі воно контролюється ХАМАС.

Станом на зараз достеменно невідомо, скільки є жертв серед цивільного населення. Втім, за даними ЦАХАЛ, більшість загиблих були бойовиками ХАМАС. Ймовірно, було ліквідовано командира військового крила ХАМАС Мухаммада Дейфа, а також командувача бригади терористів Хан Юніс Рафаа Саламе.

Що відомо про Дейфа та його причетність до атаки 7 жовтня

Зранку 7 жовтня ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю. Впродовж кількох годин бойовики Сектору Гази випустили кілька тисяч ракет. Зрештою стало відомо, що саму атаку організував керівник військового крила ХАМАС Мохаммед Дейф.

Того дня він опублікував 10-хвилинне звернення про початок операції "Потоп Аль-Акси". Тоді Дейф закликав "вигнати окупантів зі священної землі", а також звернувся до інших арабських країн, щоб вони також приєдналися до військових дій.

За даними спецслужб Ізраїлю, організатором численних терактів, зокрема збройних нападів на ізраїльських військовослужбовців, визнано саме Дейфа.