Це не останній удар, – Братчук попередив про продовження атак після Туапсе

Українські дрони продовжують атакувати Туапсе, що вже негативно впливає на російську нафтопереробку, фінансування війни та навіть призводить екологічної загрози. Страждають й об'єкти в інших регіонах країни-агресорки.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив 24 Каналу, що такі атаки продовжаться. Адже для України вкрай важливо проводити системні удари, бо це єдиний спосіб змусити Росію припинити війну.

"Думаю, Сили оборони не будуть зупинятися. Це точно буде не останній удар. Відповідно будуть більш вагомі результати. Хоча те, що стосується Туапсе, вже стало мемом. Путіну дали "гучний нафтовий ляпас", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" розповів про атаки на Росію вглиб на 2 тисячі кілометрів. Зокрема, це стало можливо завдяки розвитку українських технологій. Він підкреслив, що це вже не "мирний тил" країни-агресорки. Ці удари є "дуже болісними" для Росії, адже втрати становлять десятки мільярдів доларів. Від НПЗ Росія отримує гроші для війни, тому такі об'єкти є законною військовою ціллю та підлягають знищенню.

Що змусить Росію зупинити війну?

Сергій Братчук зазначив, що сьогодні Росія намагається імітувати, що все добре. Однак Україна завдає потужних ударів ворогу. Зокрема, у Туапсе усе вигоріло, нафтові річки течуть вулицями.

Головне – це впливає на події на фронті. Тому що нафтопродукти, дизельне пальне, бензин – це все принаймні у південній операційній зоні постачалося, зокрема, з цього дуже великого об'єкта. Це не дійде до фронту і не дасть можливість російським окупаційним військам використовувати це під час бойових дій,

– пояснив речник.

Ця системна робота стає більш ефективною. Кількість таких ударів зростає. Щодня триває вибивання російського потенціалу ведення війни. Тому Україні потрібно далі працювати над такими атаками. Зусилля, які Сили оборони спрямували на знищення ворожої економіки, стають все більш критичними для росіян.

Росія готова продовжувати війну. Але збільшення ударів – це єдине, що змісить ворога піти з України, припинити війну, тікати з території нашої держави,

– наголосив Братчук.

Головне про атаки на Туапсе

Лише протягом квітня 2026 року НПЗ у Туапсе зазнав трьох атак – 16, 20 та 28 числа. Там розгорілася велика пожежа, яку не могли ліквідувати вже кілька днів.

Зокрема, після атаки 28 квітня у Туапсе з неба падав нафтовий дощ. Місцеві бідкалися на екологічні наслідки та забруднення моря нафтопродуктами.

У ніч на 1 травня дрони знову атакували Туапсинський НПЗ. Спалахнув щонайменше один паливний резервуар на території підприємства. Зараз Туапсе огорнув густий чорний дим. Про це свідчать кадри, які поширюють росіяни.