Окупанти запустили "Шахеди" на Україну: куди рухаються ворожі БпЛА

15 липня 2024, 23:45
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Російська армія в ніч на 16 липня запустила по Україні ударні БпЛА. Через це низка регіонів під загрозою ворожої атаки.

Тривогу оголошено відразу у декількох областях. 24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Куди рухаються ударні БпЛА

00:21, 16 липня

Полтавська область – можлива робота ППО по ворожих БпЛА.

00:13, 16 липня

Ворожі БпЛА на Харківщині рухаються у напрямку Полтавської області.

00:06, 16 липня

Ворожий БпЛА на північ від Дніпра, продовжує рух у північно-західному напрямку.

23:55, 15 липня

БпЛА на Дніпропетровщині, курс на Дніпро.

23:30, 15 липня

Рух ймовірно ударних БпЛА

  • БпЛА з півночі Донецької області на Харківщину в напрямку Ізюм.
  • БпЛА на сході Дніпропетровської області, курс на Павлоград.


 

Автор: Ірина Марціяш