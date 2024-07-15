Окупанти запустили "Шахеди" на Україну: куди рухаються ворожі БпЛА
Російська армія в ніч на 16 липня запустила по Україні ударні БпЛА. Через це низка регіонів під загрозою ворожої атаки.
Тривогу оголошено відразу у декількох областях. 24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди рухаються ударні БпЛА
Полтавська область – можлива робота ППО по ворожих БпЛА. Ворожі БпЛА на Харківщині рухаються у напрямку Полтавської області. Ворожий БпЛА на північ від Дніпра, продовжує рух у північно-західному напрямку. БпЛА на Дніпропетровщині, курс на Дніпро.
Рух ймовірно ударних БпЛА
Полтавська область – можлива робота ППО по ворожих БпЛА.
Ворожі БпЛА на Харківщині рухаються у напрямку Полтавської області.
Ворожий БпЛА на північ від Дніпра, продовжує рух у північно-західному напрямку.
БпЛА на Дніпропетровщині, курс на Дніпро.