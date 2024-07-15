Окупанти запустили "Шахеди" на Україну: куди рухаються ворожі БпЛА

Російська армія в ніч на 16 липня запустила по Україні ударні БпЛА. Через це низка регіонів під загрозою ворожої атаки.

Тривогу оголошено відразу у декількох областях. 24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Куди рухаються ударні БпЛА

00:21, 16 липня Полтавська область – можлива робота ППО по ворожих БпЛА. 00:13, 16 липня Ворожі БпЛА на Харківщині рухаються у напрямку Полтавської області. 00:06, 16 липня Ворожий БпЛА на північ від Дніпра, продовжує рух у північно-західному напрямку. 23:55, 15 липня БпЛА на Дніпропетровщині, курс на Дніпро. 23:30, 15 липня Рух ймовірно ударних БпЛА БпЛА з півночі Донецької області на Харківщину в напрямку Ізюм.

БпЛА на сході Дніпропетровської області, курс на Павлоград.



