Атака України безпілотниками: вночі на Миколаївщині знищили 10 російських "Шахедів"

Вночі 19 вересня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Зрештою стало відомо, що в Миколаївській області знищили 10 російських БпЛА.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що по ворожих об'єктах вдало відпрацювала українська протиповітряна оборона. Однак в області все ж є пошкодження від уламків ворожих цілей.

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Кім розповів про нічну атаку по Миколаївщині

Віталій Кім зазначив, що Миколаївську область вночі 19 вересня також була під атакою російських ударних безпілотних літальних апаратів. Водночас по ворожих цілях працювали наші захисники неба.

На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито 10 ударних дронів типу "Shahed-136/131",

– наголосив він.

Водночас він зазначив, що у Первомайському районі області є пошкодження внаслідок падіння уламків. Постраждалих, за словами Кіма, у районі немає.

"Падіння уламків збитої ворожої цілі спричинило пошкодження сільськогосподарської техніки одного з агропідприємств", – підкреслив очільник Миколаївської ОВА.

Наостанок він сказав, що у місті Миколаїв, а також у Миколаївському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Що відомо про нічну атаку "Шахедами" по Україні