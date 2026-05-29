Росія атакувала Україну балістикою та понад 230 БпЛА: як відпрацювали сили ППО

З вечора 28 травня й до ранку 29 травня ворожі війська завдавали ударів по території України. Для атаки противник використав балістичну ракети типу "Іскандер-М/С-400" та 232 ударних дронів різних типів.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювали сили ППО?

В ніч на 29 травня ворожі війська тероризували Україну, використовуючи озброєння різних типів, зокрема:

балістичну ракету "Іскандер-М/С-400",

232 ударних БпЛА типу "Шахед", включно із реактивними, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Ворог здійснював пуски із території Росії – ідеться про пускові майданчики в Орлі, Курську, Брянську, Міллєрово, Приморсько-Ахтарську, а також залучив майданчики на ТОТ Криму – в Гвардійському та Чауді.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– додали у ПС.

За попередніми даними, станом на 08:30 оборонцям вдалось ліквідувати чи нейтралізувати 217 ворожих безпілотників різних типів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, балістична ракета та 14 ударних БпЛА влучили на 14 локаціях. На ще 7-ми зафіксовано падіння уламків.

Повітряні сили зауважили, що атака Росії триває і досі, тож закликали перебувати у безпечних місцях.

