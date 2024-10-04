У Румунії виявили уламки російського "Шахеда", що атакував Україну вночі

У Румунії військові 4 жовтня виявили уламки російського безпілотника типу "Шахед". Цей дрон-камікадзе намагався атакувати українські об'єкти в Одеській області

Уламки виявили в дельті Дунаю. Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

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Що відомо про знаходження уламків "Шахеда" у Румунії

Фрагменти російського безпілотника "Шахед" були виявлені приблизно за кілометр від Георгіївського гирла в дельті Дунаю. Це місце збігається з районом, де були активні винищувачі під час нічної атаки Росії на Одеську область.

Команда фахівців Міноборони, Румунської розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ обшукала вказаний периметр, звідки були вилучені фрагменти російського безпілотника, які будуть проаналізовані відповідно до правових процедур,

– мовиться в повідомленні.

У румунському міністерстві підтвердили, що "Шахед" був виявлений у позаміській місцевості та не завдав удару по жодній інфраструктурі.

Міністерство національної оборони засудило атаки Росії на українські цивільні об'єкти та інфраструктуру, назвавши їх невиправданими та серйозним порушенням міжнародного права.

Наразі у Румунії виявляли щонайменше 17 російських безпілотників, які пролітали в її повітряному просторі. Деякі з них повернулися в Україну, а інші, як повідомляється, розбилися на румунській території.