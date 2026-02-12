Україну атакували ракети та БпЛА, є багато влучань: як відпрацювала ППО 12 лютого

️Росія у ніч на 12 лютого атакувала Україну різними видами озброєння. ППО відпрацювала по майже 20 ракетах та 200 БпЛА.

Повітряну атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Про це пишуть у Повітряних силах.

Дивіться також Комбінована атака на Київ: є перша інформація про наслідки та постраждалих

Як вночі відпрацювала ППО?

З 18:00 11 лютого росіяни атакували 24 балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-300 із Брянської, Воронезької, Ростовської областей Росії, а також з окупованого Криму.

Також летіла керована авіаційна ракета Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донеччини.

Окрім того, Росія спрямувала на Україну 219 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів. Вони летіли з Курська, Орла, Міллерова, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Шаталова у Росії та Гвардійського у Криму. Приблизно 150 із них були "Шахедами". ️

Основні напрямки удару цієї ночі – Київ, Харків, Дніпро, Одеса.

Попередньо, станом на 9:00, ППО збила/подавила 213 повітряних цілей:

15 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-300;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

197 ворожих БпЛА.

Водночас зафіксовано влучання 9 ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 14 локаціях.

Які наслідки атаки?