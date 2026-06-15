Росія має намір вести війну далі: Зеленський вимагає від G7 рішучої відповіді на масований удар

У ніч на 15 червня Росія масовано атакувала мирні українські міста, вкотре підтвердивши намір продовжувати війну. Україна закликає країни G7 посилити тиск на агресора та збільшити підтримку ППО.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Російські військові атакували Україну цієї ночі 70 ракетами та 611 дронами. Внаслідок масштабного обстрілу 28 осіб зазнали поранення, ще четверо – загинули.

Наслідки ворожої атаки фіксують на Київщині, Дніпровщині, Донеччині, Запоріжжі, Сумщині та Миколаївщині.

Зокрема у Києві під прицілом опинилась Києво-Печерська лавра – горів Успенський собор.

У Харкові окупанти атакували рятувальників, які прибули на місце влучання, аби загасити пожежу. На жаль, п'ятеро осіб загинуло, ще дев'ятеро надзвичайників отримали поранення.

У Дніпрі Росія завдала удару по території залізничної станції, коледжу, підприємств.

Так Росія показує світу свої наміри вести війну далі. Дуже важливо, щоб була відповідь країн Групи семи, які зараз збираються на саміт, і щоб вона була рішучою та змістовною,

– наголосив Зеленський.

За словами глави держави, союзники мають посилити підтримку України, зокрема у зміцненні ППО, та збільшити тиск на Росію.

Окремо лідер висловив вдячність країнам, які продовжують допомагати Україні.

Атака на Україну 15 червня: головне

Вранці 15 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі Росія атакувала Україну різними типами озброєння, зокрема летіло 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон", 34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К та 611 ударних БпЛА різних типів.

Сили ППО зуміли збити чи знешкодити 632 цілі – 50 ракет та 582 безпілотники.

Ворожі війська знищили найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" в Києві.

Також під прицілом опинились декілька культурних об'єктів столиці. Зокрема "Мистецький арсенал" – там спалахнула пожежа на площі 1000 квадратних метрів. Також дрон атакував Успенський собор Києво-Печерської Лаври, розташованої біля Арсенала.

Росія влучила в Національну кіностудію імені Олександра Довженка.

У Дніпрі пошкоджень зазнало підприємство та зруйноване одне з приміщень коледжу. Вибуховою хвилею вибиті вікна у школі та закладі культури. Також через нічну атаку росіян понівечений і Будинок органної та камерної музики.