Україна знову під атакою російських дронів: яким регіонам загрожують "Шахеди"
Російські атаки по Україні не вщухають. У небі над регіонами знову фіксуються ворожі повітряні цілі, зокрема безпілотники.
Про напрямок їхнього руху інформують Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал збирає інформацію про загрозу для областей та наслідки атаки.
Де є загроза обстрілу?
У разі оголошення повітряної тривоги у вашому районі варто якнайшвидше дістатись укриття і перебувати там до відбою загрози.
Повітряна тривога в Україні: дивіться карту
Реактивні БпЛА в р-ні Кременчуцького водосховища західний. Реактивні БпЛА на Кіровоградщині в районі Хмельового та Бобринця курс північно-західний. БпЛА на Тернопіль зі сходу. Реактивні БпЛА в р-ні Баштанки (Миколаївщина) курс північно-західний. Реактивний БпЛА в напрямку Борисполя з півночі. БпЛА на Харків з півночі. Реактивний БпЛА на півдні від населеного пункту Городок на Хмельниччині, курс на Тернопільщину. Реактивний БпЛА На Хмельниччину, в напрямку населеного пункту Нова Ушиця. Реактивний БпЛА на півдні Вінниччини, рух на північно-західний напрямок. Реактивні БпЛА з Брянської області, Росія – на Чернігівщину, курс південно-західний. Балістична ракета через Чернігівщину на Київщину Балістика через Бровари у центр Києва. Балістична ракета через Чернігвщину на Київщину Загроза застосування балістичного озброєння з Курська БпЛА у напрямку населеного пункту Маяки (Одещина) з Чорного моря. Реактивні з Чорного моря на південним курсом на Миколаївщину через Морське.
Ситуація по реактивних БпЛА
Реактивні БпЛА в р-ні Кременчуцького водосховища західний.
Реактивні БпЛА на Кіровоградщині в районі Хмельового та Бобринця курс північно-західний.
БпЛА на Тернопіль зі сходу.
Реактивні БпЛА в р-ні Баштанки (Миколаївщина) курс північно-західний.
Реактивний БпЛА в напрямку Борисполя з півночі.
БпЛА на Харків з півночі.
Реактивний БпЛА на півдні від населеного пункту Городок на Хмельниччині, курс на Тернопільщину.
Реактивний БпЛА На Хмельниччину, в напрямку населеного пункту Нова Ушиця.
Реактивний БпЛА на півдні Вінниччини, рух на північно-західний напрямок.
Реактивні БпЛА з Брянської області, Росія – на Чернігівщину, курс південно-західний.
Балістична ракета через Чернігівщину на Київщину
Балістика через Бровари у центр Києва.
Балістична ракета через Чернігвщину на Київщину
Загроза застосування балістичного озброєння з Курська
БпЛА у напрямку населеного пункту Маяки (Одещина) з Чорного моря.
Реактивні з Чорного моря на південним курсом на Миколаївщину через Морське.