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24 Канал Новини України Україна знову під атакою російських дронів: яким регіонам загрожують "Шахеди"
18 вересня, 19:23
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Оновлено - 20:34, 18 вересня

Україна знову під атакою російських дронів: яким регіонам загрожують "Шахеди"

Дарія Черниш

Російські атаки по Україні не вщухають. У небі над регіонами знову фіксуються ворожі повітряні цілі, зокрема безпілотники.

Про напрямок їхнього руху інформують Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал збирає інформацію про загрозу для областей та наслідки атаки.

Де є загроза обстрілу?

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому районі варто якнайшвидше дістатись укриття і перебувати там до відбою загрози.

Повітряна тривога в Україні: дивіться карту

 

20:36, 18 вересня

Реактивні БпЛА в р-ні Кременчуцького водосховища західний.

20:30, 18 вересня

Реактивні БпЛА на Кіровоградщині в районі Хмельового та Бобринця курс північно-західний.

20:14, 18 вересня

БпЛА на Тернопіль зі сходу.

20:12, 18 вересня

Реактивні БпЛА в р-ні Баштанки (Миколаївщина) курс північно-західний.

20:05, 18 вересня

Реактивний БпЛА в напрямку Борисполя з півночі.

20:03, 18 вересня

БпЛА на Харків з півночі.

20:01, 18 вересня

Реактивний БпЛА на півдні від населеного пункту Городок на Хмельниччині, курс на Тернопільщину.

19:58, 18 вересня

Ситуація по реактивних БпЛА

  • На півдні Харківщини, курс на Дніпропетровщину;
  • на півдні Чернігівщини, курс на Київщину;
  • на півдні від Запоріжжя, курс на захід;
  • на сході від Херсону, курс на північ.
19:53, 18 вересня

Реактивний БпЛА На Хмельниччину, в напрямку населеного пункту Нова Ушиця.

19:40, 18 вересня

Реактивний БпЛА на півдні Вінниччини, рух на північно-західний напрямок.

19:35, 18 вересня

Реактивні БпЛА з Брянської області, Росія – на Чернігівщину, курс південно-західний.

19:33, 18 вересня

Балістична ракета через Чернігівщину на Київщину

19:29, 18 вересня

Балістика через Бровари у центр Києва.

19:26, 18 вересня

Балістична ракета через Чернігвщину на Київщину

19:25, 18 вересня

Загроза застосування балістичного озброєння з Курська

19:16, 18 вересня

БпЛА у напрямку населеного пункту Маяки (Одещина) з Чорного моря.

19:06, 18 вересня

Реактивні з Чорного моря на південним курсом на Миколаївщину через Морське.

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