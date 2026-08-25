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24 Канал Новини України Ворог запустив по Україні "Шахеди", у Чернігові є постраждалі: де зараз загроза атаки
25 серпня, 22:06
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Ворог запустив по Україні "Шахеди", у Чернігові є постраждалі: де зараз загроза атаки

Дарія Черниш

Російські війська знову запускають по українських містах ударні безпілотники та інші повітряні цілі. У деяких регіонах вже фіксують наслідки обстрілів.

Про напрямок руху ворожих цілей пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Де зараз летять повітряні цілі?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

 

22:52, 25 серпня

Суми: реактивний БпЛА в напрямку міста

21:57, 25 серпня

КАБи на Запоріжжі

21:52, 25 серпня

  • Запоріжжя: БпЛА в напрямку міста з півдня,
  • Харків: БпЛА в напрямку міста з півночі
21:44, 25 серпня

У Чернігівській МВА повідомили, що внаслідок російської атаки на Чернігів згорів один приватний будинок та пошкоджено ще п'ять.

Відомо про трьох постраждалих, серед яких 10-річна дитина. Їх оглядають медики.

21:31, 25 серпня

КАБи на Херсонщину

21:29, 25 серпня

КАБи на Дніпропетровщину

21:24, 25 серпня

Запоріжжя: реактивний БпЛА в напрямку міста з заходу.

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