Ворог запустив по Україні "Шахеди", у Чернігові є постраждалі: де зараз загроза атаки
Російські війська знову запускають по українських містах ударні безпілотники та інші повітряні цілі. У деяких регіонах вже фіксують наслідки обстрілів.
Про напрямок руху ворожих цілей пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.
Де зараз летять повітряні цілі?
Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
Суми: реактивний БпЛА в напрямку міста КАБи на Запоріжжі У Чернігівській МВА повідомили, що внаслідок російської атаки на Чернігів згорів один приватний будинок та пошкоджено ще п'ять. Відомо про трьох постраждалих, серед яких 10-річна дитина. Їх оглядають медики. КАБи на Херсонщину КАБи на Дніпропетровщину Запоріжжя: реактивний БпЛА в напрямку міста з заходу.
Суми: реактивний БпЛА в напрямку міста
КАБи на Запоріжжі
У Чернігівській МВА повідомили, що внаслідок російської атаки на Чернігів згорів один приватний будинок та пошкоджено ще п'ять.
Відомо про трьох постраждалих, серед яких 10-річна дитина. Їх оглядають медики.
КАБи на Херсонщину
КАБи на Дніпропетровщину
Запоріжжя: реактивний БпЛА в напрямку міста з заходу.