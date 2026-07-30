Майже половина цілей долетіла до західних областей: карта руху російських ракет та БпЛА

У ніч проти 30 липня Росія завдала масованого удару по Україні. Близько 50% ворожих ракет досягли лише західних регіонів.

Карту руху російських безпілотників та ракет показали у моніторинговому телеграм-каналі "ППО радар".

Які регіони атакувала Росія?

Моніторинговий канал заявив, основною ціллю комбінованої атаки Росії 30 липня стали західні області України. Зокрема, ворог цілив по житлових будинках.

Під час цього обстрілу російські війська робили ставку на масоване застосування ракет. До того ж атаку здійснювали у кілька хвиль та запускали крилаті ракети наземного базування.

За оцінкою моніторів, до 50% цілей досягли Заходу України.

Карта руху повітряних цілей 30 липня / Фото з телеграму "ППО радар"

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомили про знешкодження 320 з 358 запущених Росією повітряних цілей. Зокрема, по Україні летіло 74 ворожі ракети. Не минулось без влучань: їх фіксують на 20 локаціях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під ворожим ударом було близько 10 українських областей. Зокрема, пошуково-рятувальні роботи тривають у Львові, де внаслідок удару зруйновано житловий будинок. На жаль, відомо про загиблих та десятки поранених по всій країні.