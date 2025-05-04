Росіяни вдарили по Дніпропетровщині та поранили поліцейських

Уночі 4 травня Росія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. Унаслідок ворожого удару постраждали працівники поліції.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Що відомо про атаку росіян на Дніпропетровщину

Сергій Лисак повідомив, що вночі росіяни обстріляли Нікопольщину з РСЗВ "Град". Окупанти випустили 40 снарядів – виникла пожежа, яку загасили.

Він підкреслив, що внаслідок удару пошкоджені три підприємства, два багатоквартирні будинки й стільки ж приватних.

По Новопавлівській громаді на Синельниківщині противник ввечері застосував БпЛА. Постраждали двоє поліцейських,

– зазначив глава ОВА.

Наслідки ворожого удару / Фото Дніпропетровської ОВА

Армія Росії вдарила по Марганецькій та Покровській громадах. Ворог цілив FPV-дронами та відкривав вогонь з артилерії. Також унаслідок атаки у Дніпровському районі понівечене сільськогосподарське підприємство, на території було загоряння.

Уночі 4 травня Росія запустила по Україні 165 дронів. Ворог використовував БпЛА та безпілотники-імітатори інших типів, частина з них була локаційно втрачена.

Сили ППО збили 69 ударних дронів типу "Шахед" та 80 безпілотників інших типів.