Росія атакує "Шахедами": у яких регіонах є загроза удару

Ввечері 8 червня росіяни вкотре випустили на територію України ударні безпілотники. Повітряна тривога лунає у кількох областях.

Про рух ворожих ударних безпілотників інформують Повітряні сили ЗСУ та монітори. Про вибухи та наслідки атаки розповідає 24 Канал.

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Де є загроза удару?

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

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