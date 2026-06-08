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24 Канал Новини України Росія атакує "Шахедами": у яких регіонах є загроза удару
8 червня, 20:01
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Оновлено - 20:08, 8 червня

Росія атакує "Шахедами": у яких регіонах є загроза удару

Діана Подзігун

Ввечері 8 червня росіяни вкотре випустили на територію України ударні безпілотники. Повітряна тривога лунає у кількох областях.

Про рух ворожих ударних безпілотників інформують Повітряні сили ЗСУ та монітори. Про вибухи та наслідки атаки розповідає 24 Канал.

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Де є загроза удару?

 

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

Важливо! Стежити за розвитком подій під час атак ворога та читати оперативну інформацію про тривоги, вибухи та інші важливі повідомлення можна у телеграм-каналі 24 Каналу.

20:08, 08 червня

Реактивний БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину (Затока).

19:59, 08 червня

  • Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Солоного та Шахтарського.
  • Сумщина: БпЛА повз Хотінь південно-західним курсом.
  • Донеччина: БпЛА на південному заході від Святогірська.
19:58, 08 червня

Чернігівщина: БпЛА в районі населеного пункту Холми.

19:58, 08 червня

БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

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