Тривога тривала понад 6 годин, попри 18 збитих "Шахедів", є влучання: усе, про нічну атаку

У ніч на 1 листопада російські військові атакували Україну ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". За ніч російські безпілотники облетіли Сумську, Полтавську, Кіровоградську, Вінницьку, Тернопільську, Львівську та інші області.

Тривога тривала понад 6 годин

Про першу групу ворожих БПЛА повідомили ще о 21:42 31 жовтня Повітряні сили ЗСУ. Уже о 23:37 стало відомо про нову групу дронів. Під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Хмельницькій і Полтавській областях. Усе, що відомо про атаку станом на ранок 1 листопада – зібрав 24 Канал.

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Близько півночі Повітряні сили заявили, що група ударних БПЛА перебуває в Хмельницькій області. Деякі рухалися в бік Старокостянтинова. Також кілька груп пролітали Кіровоградську область у напрямку Умані.

Крім того, групи дронів рухалися в Полтавській області в напрямку Кременчука.

Уже о 00:09 про загрозу БПЛА попередили жителів Тернопільської області, а о 02:59 тривогу оголосили у Львівській області.

Про відбій повітряної тривоги у зв'язку з нальотом дронів-камікадзе Shahed оголосили тільки о 04:40.

БПЛА долетіли до західних областей

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уже на ранок 1 листопада розповів, що ворог атакував групами дронів. Зокрема, БПЛА долітали до західних областей.

"Великий акцент атаки був на Полтавську область. Атакували у декілька хвиль, атакували дрони групами, а потім розділялись попарно, поштучно і фактично пролітали аж до західних регіонів", – сказав Юрій Ігнат.

Скільки цілей збила українська ППО

На ранок командування Повітряних Сил повідомило, що ворог намагався завдати удару по об'єктах критично важливої інфраструктури та військових об'єктах України. Усього росіяни запустили 20 "Шахедів" та ракету Х-59.

Уточнюють, що ракету Х-59 і частину "Шахедів" запустили з Курської області. Решта ворожих БПЛА атакували з південно-східного напрямку — район міста Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

Загалом було збито 18 із 20 дронів "Шахедів", знищено керовану авіаційну ракету Х-59.



Як відпрацювала ППО в ніч проти 1 листопада / Інфографіка Повітряних Сил

Не обійшлось без влучань

Попри гарну роботу Сил протиповітряної оборони, по нафтопереробному заводу в Кременчуці є влучання. Полтавську область росіяни неодноразово за ніч атакували безпілотниками.

На території заводу спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав, але підприємство поки не працює.

! Кременчуцький нафтопереробний завод є найбільшим українським підприємством з виробництва нафтопродуктів. На жаль, ворог не вперше з 24 лютого 2022 року атакує його.



Пожежа на нафтопереробному заводі у Кременчуці / Фото ОВА

На Кіровоградщині уламки пошкодили залізничну контактну мережу

Під час нічної атаки росіян у Кіровоградській області уламки збитого дрона пошкодили залізничну контактну мережу, повідомив глава Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Кіровоградщина пережила найдовшу тривогу за всю велику війну. Уламками збитого над Кропивницьким районом дрона пошкоджено залізничну контактну мережу", – написав Райкович.

У Хмельницькій області без влучань

Хмельницькій області під час атаки російських військ уночі працювала ППО, постраждалих та руйнувань немає, про це станом на ранок середи повідомили у Хмельницькій ОВА.

"Сьогодні вночі, під час повітряних тривог, працювали сили ППО. Постраждалих та руйнувань немає", – ідеться в повідомленні.

! Після неспокійної ночі, ворог продовжив терор і зранку 1 листопада. Станом на 10:15 у Південних областях оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.