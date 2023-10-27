Росія понад місяць не атакує ракетами Х-101: одна з найдовших пауз за час повномасштабної війни

Окупанти вже більш ніж місяць не застосовували проти України ракети Х-101. Це одна з найдовших пауз від початку повномасштабної війни.

Про це заявили у британській розвідці. Російські загарбники використовують для своїх атак інші можливості та засоби.

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Чому окупанти призупинили атаки Х-101

Важкі бомбардувальники ВПС Росії не завдавали повітряних ударів крилатими ракетами по Україні більше ніж місяць, що є однією з найдовших перерв у таких ударах з початку конфлікту (повномасштабної війни – 24 Канал),

– зазначили в розвідці Великої Британії.

Додали, попри те, що країна-агресор досі може використовувати інші ударні можливості, дальня авіація була "основним методом для завдання точних ударів".

Також у розвідці зауважили, що окупантам, скоріш за все, необхідно зменшити частоту ударів, аби поповнити запаси крилатих ракет Х-101.

Росія, ймовірно, використає будь-які нещодавно виготовлені боєприпаси дальньої авіації для ударів по українській енергетичній інфраструктурі протягом зими. Росія, швидше за все, продовжуватиме доповнювати будь-яку таку кампанію дронами-камікадзе, розробленими Іраном,

– підкреслили в британській розвідці.

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