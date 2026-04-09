Вночі Україну атакувала понад сотня БпЛА: скільки вдалось збити, де є влучання

З вечора 8 квітня й до ранку наступного дня ворожі війська застосували проти України понад сотню ударних дронів. На жаль, на 11 локаціях зафіксовано влучання.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Скільки дронів летіло на Україну вночі 9 квітня?

Російська атака проти України розпочалась о 18:00 8 квітня й тривала аж до ранку 9 квітня. За той час в українському небі зафіксували 119 ударних дронів різних типів, зокрема "Гербера" та "Італмас". З них близько 70 одиниць – "Шахеди".

Повітряну атаку ворога відбивали українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:00 було збито чи нейтралізовано 99 ворожих ударних дронів. Однак є і влучання. На 11 локаціях прилетіло 16 безпілотників. Ще на чотирьої відбулось падіння уламків.

Повітряні сили наголосили, що атака на Україну триває й досі – у небі досі декілька ворожих дронів.

Де вночі гриміли вибухи?