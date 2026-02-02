Ворог завдає цілеспрямованих ударів: БпЛА вкотре цинічно атакували українську залізницю

Уранці 2 лютого Росія вчергове атакувала об'єкти Укрзалізниці в Запорізькі області. Внаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнав тепловоз, який перебував на станції.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Що відомо про чергову атаку Росії на залізницю?

У понеділок, 2 лютого, російські війська продовжили спроби руйнування української логістики, завдавши ударів по об'єктах Укрзалізниці.

Ворожий безпілотник атакував тепловоз у Запорізькій області, який перебував на станції. На момент удару локомотивна бригада перебувала в укритті, тож, на щастя, обійшлося без постраждалих.

У міністерстві наголосили, що наразі залізниця відіграє ключову роль у перевезенні пасажирів, гуманітарної допомоги та критично важливих для економіки вантажів. А також підкреслили, що такі ворожі атаки є частиною системної стратегії Росії, яка спрямована на тиск на цивільну логістику та підрив життєзабезпечення України.

"Усвідомлюючи це, ворог цілеспрямовано завдає ударів по залізниці", – додали у відомстві.

Попри складну безпекову ситуацію, Укрзалізниця оперативно ліквідовує наслідки обстрілів та продовжує забезпечувати стабільну роботу залізничного сполучення.

Які об'єкти залізниці росіяни пошкодили нещодавно?