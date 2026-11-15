Вигоріли щонайменше 5 резервуарів: з'явилися свіжі супутникові знімки порту Усть-Луга

Унаслідок останньої атаки українських дронів в порту Усть-Луга значно постраждав резервуарний парк. За даними Генштабу, там вигоріли щонайменше кілька резервуарів із нафтопродуктами загальним об'ємом 150 000 кубометрів.

Заяву Генштабу підтверджує супутниковий знімок порту Усть-Луга, зроблений 15 листопада. Його оприлюднило "Радіо Свобода".

Який вигляд має інфраструктура порту Усть-Луга після атаки?

На опублікованому відео видно щонайменше 5 повністю згорілих резервуарів із нафтопродуктами. Біля інших ємностей помітні залишки піни, якою гасили пожежу після атаки українських дронів 11 листопада.

Наслідки удару по порту Усть-Луга на Балтиці : дивіться відео

Коментуючи атаку на порт Усть-Луга, в Генштабі нагадали, що він є одним із ключових російських портів на Балтиці, у Ленінградській області. Через його термінали ворог експортує свої нафту та нафтопродукти. Вручка від експорту допомагає агресору фінансувати війну проти України.

Окрім резевуару, уночі 11 листопада було пошкоджено і виробничу частину: уражено установку гідрокрекінгу, де також спалахнула пожежа, а ще апарат повітряного охолодження та насосну станцію. Під удар потрапив і причал, з якого нафтопродукти відвантажують на танкери.

За даними Reuters, Україна ударами безпілотників з кінця жовтня вивели з ладу близько третини потужностей переробки нафти в Росії. Атаки зупинили роботу виробництв у центральних регіонах країни.