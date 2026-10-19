Одна область України через атаку Росії частково залишилася без світла і води

Російські війська вранці 19 жовтня завдали масованого удару по енергетичних об'єктах Вінницької області. Через ворожу атаку частина регіону та обласний центр залишилися без електроенергії та водопостачання.

Про це повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Яка ситуація з енергопостачанням у Вінницькій області?

Посадовиця наголосила, ворог продовжує масовану атаку по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок чергового обстрілу є руйнування і на Вінниччині.

Вона також уточнила, що через ці удари частина мешканців області та самого обласного центру наразі не мають доступу до електроенергії та водопостачання.

Фахівці вже працюють над з'ясуванням усіх обставин та ліквідацією наслідків.

Нагадаємо, що регіон перебуває під постійним прицілом окупантів протягом останніх кількох днів.

Як вже повідомлялося, 17 жовтня сталася одна з наймасованіших атак на Вінниччину.

Наступної ночі, 18 жовтня, Росія знову вдарила по критичній інфраструктурі регіону, через що енергетикам довелося застосовувати аварійні відключення світла.

Ворог за тиждень 76 разів атакував енергетичні та нафтогазові об'єкти України. Загалом за цей час росіяни випустили по країні майже 2700 ударних безпілотників, 1700 авіабомб і 66 ракет.