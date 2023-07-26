Під час ракетної атаки у Вінниці могла перебувати Олена Зеленська та прем'єр Шмигаль

В Україні 26 липня оголосили масштабну повітряну тривогу. Згодом на Вінниччині пролунали вибухи. Деталей наразі немає. Водночас відомо, що у той час у Вінниці могла перебувати перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Повітряну тривогу на території Вінницької області оголосили близько 13:31. О 14:06 Повітряні сили ЗСУ наголосили про загрозу й закликали жителів Вінниччини залишатися в укриттях цивільного захисту.

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Близько 14:13 почали з'являтися повідомлення про вибухи у Вінницькій області. Можливо, це працювала ППО. Офіційних підтверджень або спростувань наразі не було. У Вінницькій ОВА наголосили, що всі служби працюють.

Перша леді могла перебувати у Вінниці

Тим часом о 14:51 Олена Зеленська повідомила, що розпочала свій візит до Вінниці. Там перша леді відвідала меморіал пам'яті жертв російського обстрілу 14 липня 2022 року.

Зеленська розповіла, що меморіал розробила місцева влада. Ініціювали проєкт рідні загиблих. Перша леді нагадала, що 14 липня російські окупанти вдарили "Калібрами" по самісінькому центрі Вінниці. Тоді загарбники убили перехожих та спалили медичний центр, де перебували лікарі та пацієнти.

Тепер пам’ять про них втілилася в голубах і в 29 сакурах, висаджених навколо пам'ятника. Тут є птах та дерево і для 4-річної Лізи, яка стала однією із жертв цієї трагедії,

– наголосила перша леді.

Зеленська розповіла, що наразі площу, по якій вдарили загарбники, частково вже відновили.

"Єдине, що місто не планує відновлювати, – посічений уламками літак у центрі площі. Нехай залишається як є – як нагадування про те, якому нелюдському, варварському злу опирається Україна, і про те, що його зрештою переможуть українці", – додала Зеленська.

Олена Зеленська відвідала меморіал / Фото з телеграм-каналу першої леді

Прем'єр також міг бути у Вінниці

Близько 16:40 у своєму телеграм-каналі глава уряду нашої держави Денис Шмигаль опублікував повідомлення, у якому зазначено, що він з командою Кабміну працює 26 липня у Вінниці.

У межах підготовки до опалювального сезону ознайомився з діяльністю котельні, яка забезпечує теплопостачання для одного з мікрорайонів міста,

– йдеться у джерелі.

Власне, питання енергетики було ключовим на порядку денному. Де перебував прем'єр, коли пролунали вибухи, – невідомо.

Українців закликають не ігнорувати сповіщення повітряної тривоги. Коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.