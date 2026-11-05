Росія атакувала Вінниччину: є постраждалі, пошкоджено інфраструктуру та автівки

Внаслідок російської атаки на Вінниччину 5 листопада пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру в кількох громадах області. Відомо про трьох постраждалих, усі вони зазнали легких травм.

Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Що відомо про атаку?

У кількох громадах Вінницької області зафіксували пошкодження цивільної та критичної інфраструктури внаслідок ворожої атаки. Станом на зараз відомо про трьох постраждалих, які отримали легкі травми. Усім їм надають необхідну медичну допомогу.

В одній із громад області після удару загорілися дві вантажівки та причіп. Рятувальники вже ліквідували пожежу. В іншому місці вогонь пошкодив 11 автомобілів. Чотири транспортні засоби згоріли повністю, ще сім зазнали пошкоджень.

Після відбою повітряної тривоги енергетики розпочали відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених унаслідок атаки. Водночас усі відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки російського удару.

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Нагадаємо, 5 листопада ворог атакував й Київщину. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух БпЛА в напрямку кількох районів столиці, зокрема Бортничів, Дарниці та Печерська. Близько 08:55 у Києві пролунали вибухи.

О 09:00 у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в Печерському районі уламки безпілотника впали на відкриту територію. Інформацію про можливих постраждалих і пошкодження уточнюють.

Киян попросили не публікувати фото та відео роботи української протиповітряної оборони. Не варто поширювати й кадри місць можливих влучань.