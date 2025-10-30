Росія атакувала Вінниччину: пошкоджено критичну інфраструктуру, готують альтернативне опалення

Росія атакувала критичну інфраструктуру Вінницької області. Внаслідок влучань є серйозні пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першу заступницю начальника обласної військової адміністрації Наталю Заболотну та секретаря Ладижинської міської ради Олександра Коломійця.

Які наслідки атаки?

За словами Наталі Заболотної, є постраждалі серед цивільного населення, серед них 4 дорослих з пораненнями легкої та середньої ступенів тяжкості, а також 7-річна дитина, яка, як зазначається, перебуває у важкому стані.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки, рятувальники намагаються загасити пожежі. Вибухотехніки проводять огляд, комісії фіксують пошкодження цивільних будівель та транспортних засобів.

Поступово відновлюємо електропостачання в області. Дякую силам ППО за захист неба над Вінниччиною. Дякую всім тим, хто зараз працює над ліквідацією наслідків російського ворожого обстрілу,

– ідеться у повідомленні.

В одному з міст готуються до ускладнень

Згідно з оприлюдненою інформацією, у Ладижині провели комісію з техногенно-екологічної безпеки. Всі відповідні служби отримали доручення здійснити заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті.

Забезпечується запуск міжбудинкових колонок водопостачання, організовується підвіз технічної води; готується до запуску альтернативна система теплопостачання; садочки сьогодні не працюватимуть,

– ідеться у повідомленні.

Після відбою повітряної тривоги почнуть працювати групи для оцінки руйнувань. Мешканці будинків, які постраждали найбільше будуть відселені.

