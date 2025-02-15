Ціллю був НПЗ, – керівник ЦПД про атаку дронів на Волгоград

У ніч на 15 лютого дрони вдарили по Волгоградській області Росії. Ціллю атаки, зокрема, був нафтопереробний завод.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

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Атака на НПЗ у Волгограді 15 лютого

Коваленко зауважив, що у Волгограді була атака невідомих дронів. Серед цілей – нафтопереробний завод. Працювала російська "Пе-Ве-О" і РЕБ.

Нагадаю, що НПЗ Волгограда – це важлива ціль, бо він в десятці нафтопереробних заводів Росії. Це вже не перша атака, росіяни намагаються з усіх сил його захищати,

– підкреслив керівник ЦПД.

До речі, раніше, після атаки дронів 31 січня, Коваленко розповідав, що проєктна потужність переробки Волгоградського НПЗ сягає близько 14 мільйонів тонн нафти на рік. Це робить його шостим за величиною нафтопереробним заводом у Росії.

Керівник ЦПД наголосив, важливо, щоб Волгоградський НПЗ припинив виробляти бензин, дизель, авіаційне пальне і забезпечувати окупаційну армію.