Загинули військові з навчального авіацентру: у Воронезькій області є жертви через атаку дронів

У ніч на 2 червня ударні безпілотники вкотре атакували Росію. Внаслідок цього у Воронезькій області загинули двоє російських військовослужбовців.

Проте влада регіону вирішила не розповідати ані про атаку, ані про жертв, які спричинили дрони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про атаку на Воронезьку область

За даними джерел російських ЗМІ в екстрених службах регіону, у ніч на 2 червня дрони атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Валерія Павловича Чкалова у Воронезькій області. У результаті цього загинули двоє російських військовослужбовців.

Нагадаємо, що цієї ночі у Росії було зафіксовано "невідомі безпілотники" в кількох регіонах, зокрема в Курську, Воронежі, Липецькій області, Ярославлі та Рязані. Також неспокійно було під Москвою.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи та дим, тоді як влада заявляла про збиття дронів системами ППО. Варто зауважити, що внаслідок атаки в деяких регіонах спостерігалися перебої з мобільним зв'язком.