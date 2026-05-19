Росію зранку атакували БпЛА: під удар могла потрапити НПС "Ярославль-3"

Місто Ярославль, що в Росії, зранку 19 травня атакували БпЛА. У регіоні пролунали потужні вибухи.

Про це повідомили в Supernova+.

Що відомо про атаку БпЛА на Росію?

Зранку 19 травня мешканці Ярославля повідомили про потужні вибухи у місті та роботу ППО. Внаслідок атаки влада перекрила рух транспорту до Москви.

Утримайтеся від поїздок у зазначеному напрямку та його околицях або обирайте маршрут в обхід цієї ділянки,

– заявили окупанти.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що безпілотники нібито знищили у М’ясниковському, Родіоново-Несвітайському та Азовському районах.

Атака БпЛА по Росії / Скриншоти з соцмереж

Також губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що внаслідок атаки дронів на одному з промислових об'єктів почалася пожежа

Інші новини про атаки БпЛА по Росії

На Московську область 17 травня була здійснена наймасштабніша атака безпілотниками з початку війни. Російські ЗМІ повідомили про потужні вибухи.

Сили оборони України завдали ударів по важливих військових об'єктах Росії, зокрема по підприємству "Ангстрем" у Зеленограді. Для атак використовували новітні безпілотні системи, а саме RS-1 "Барс" і FP-1 Firepoint.

Також ЗСУ завдали удару по Рязанському НПЗ в ніч проти 15 травня, пошкодивши установки переробки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 та гідроочищення дизельного пального. Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії, що забезпечує пальним окупаційні війська.