Сили оборони України уразили один із найбільших НПЗ Росії, – Fire Point

Вранці 28 серпня у російському Ярославлі пролунали вибухи. Під удар потрапив місцевий НПЗ.

Як повідомили у Fire Point, для ураження стратегічного об'єкта в глибокому тилу ворога було застосовано вітчизняні безпілотники FP-1.

Що відомо про атаку на НПЗ в Ярославлі?

Підприємство "Славнефть-ЯНОС" задіяне у забезпеченні паливом російських військових сил. Нафтопереробний завод спеціалізується на випуску бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших важливих нафтопродуктів.

Цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів російської федерації та найбільшим у центральній частині країни. Середній обсяг переробки становить близько 15 мільйонів тонн нафти на рік.

Завод є головним нафтопереробним підприємством компанії "Славнефть", якою майже повністю – 99,7% акцій – навпіл володіють "Роснефть" і "Газпром".

Нагадаємо, що атака на Ярославль розпочалася близько о пів шостій ранку. Губернатор регіону заявив про перекриття руху транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви від перехрестя Московського проспекту із Південно-Західної окружної.

У мережі тим часом з'явилася низка кадрів з Ярославля. На них видно масштабну пожежу на місці влучання. Відео зняті з мікрорайону Дядьково в Ярославлі, на них видно два осередки загоряння на території НПЗ.

FP-1 летять атакувати Ярославль: дивіться відео

Масштабна пожежа в Ярославлі: дивіться відео

Підгорає НПЗ у Ярославлі: дивіться відео

Нагадаємо, що уночі під ударом опинився аеродром "Енгельс-2" у Саратовській області. Мешканці Енгельса повідомляли про вибухи та численні дрони над містом. Також зафіксували удари по території авіабази. За попередніми даними, міг бути атакований, зокрема, гелікоптерний майданчик.