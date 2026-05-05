Атака на ЗАЕС: частина обладнання радіаційного контролю вийшла з ладу

Команда МАГАТЕ відвідала зовнішню лабораторію радіаційного контролю на Запорізькій АЕС, після атаки російського дрона по об'єкту 4 травня. Інспектори зафіксували пошкодження частини метеорологічного обладнання.

Наразі це обладнання не працює. Про таке 5 травня поінформували на сторінці МАГАТЕ в Х.

Яка ситуація на ЗАЕС?

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі знову закликав до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об'єктів, щоб уникнути ризиків для ядерної безпеки.

Варто нагадати, що напередодні, 4 травня, було зафіксовано удар безпілотника по Лабораторії зовнішнього радіаційного контролю на території ЗАЕС. Про постраждалих не повідомлялося, однак частина обладнання була виведена з ладу.

Власне, цю інформацію підтвердила делегація МАГАТЕ, яка провела на об'єкті перевірку й виявила пошкодження метеорологічного обладнання.

При цьому 27 квітня МАГАТЕ також повідомило про інший інцидент поблизу станції – удар дрона, внаслідок якого загинув працівник транспортного цеху, розташованого неподалік АЕС.

До речі, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на 11-й Конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у Нью-Йорку наприкінці квітня заявив, що ризик ядерної катастрофи нині досяг рівня, небаченого з часів Холодної війни. Він також наголосив, що міжнародні механізми контролю та запобігання ядерним інцидентам перебувають під значним тиском.



За оцінкою експертів, зокрема Олексія Їжака, до таких висновків могли призвести нові дані, включно з повідомленнями про виявлення урану в Ірані. Водночас він підкреслив, що МАГАТЕ не є органом, який безпосередньо оцінює ризики ядерної війни.

Росіяни ж не обмежуються терором ЗАЕС – для них ядерна безпека – це лише слова. Генпрокурор України Руслан Кравченко заявив, що країна-агресорка запускає ракети та безпілотники поблизу Чорнобильської та Хмельницької АЕС, що суттєво підвищує ризик техногенної катастрофи.

За його словами, з липня 2024 року в небезпечній близькості до ядерних об'єктів фіксували щонайменше 92 дрони та 35 ракет типу "Кинджал".

Які плани росіян на ЗАЕС та як відповідає Україна?

Питання контролю над станцією наразі є одним із найчутливіших аспектів мирних переговорів. Цього року в Абу-Дабі відбувалися тристоронні зустрічі за участю України, Росії та США, однак домовитися щодо майбутнього Запорізької АЕС сторонам не вдалося.

Президент України наголошував, що питання станції слід розглядати комплексно – разом із відновленням греблі, водними ресурсами та станом екосистеми регіону.

Водночас аналітики ISW повідомляють, що Росія має власні наміри щодо ЗАЕС в окупованому Енергодарі: зокрема, йдеться про відновлення генерації електроенергії та інтеграцію станції до російської енергосистеми.

Днями ж Зеленський заявив, що Україна готова постачати електроенергію із Запорізької АЕС Сполученим Штатам, однак виключає таку співпрацю з Росією.