Росія атакувала порти та залізницю України: є пошкодження

У ніч на 17 березня окупанти завдали удару по портовій та залізничній інфраструктурі України. Унаслідок ударів зафіксовано пошкодження, проте, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Про наслідки нічного обстрілу для портової та залізничної інфраструктури повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Де зафіксували пошкодження?

Відомо, що на півдні країни внаслідок удару було уражено баржу, яка використовувалася у виробничих процесах, а також пошкоджено господарські будівлі одного з портів.

На Сумщині ворожі безпілотники атакували залізничну інфраструктуру. Унаслідок удару виникла пожежа у вагоні неробочого парку, яку оперативно ліквідували рятувальники. Працівники на момент атаки перебували в укритті, тому постраждалих немає.

Наразі на місцях працюють усі профільні служби, триває ліквідація наслідків ворожих ударів.

Наслідки атаки на критичну інфраструктуру України

Що відомо про наслідки нічної атаки?