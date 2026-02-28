Ворог вгатив по одній зі станцій на Дніпропетровщині: спалахнула пожежа, постраждав машиніст

Росіяни у ніч на 28 лютого атакував одну зі станцій у Дніпропетровській області, застосувавши безпілотники. Внаслідок влучання на місці спалахнула пожежа. Також відомо про одного постраждалого через удар.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Які наслідки удару по станції?

За даними міністра, внаслідок удару по електровозу поранень зазнав машиніст. Чоловікові надали медичну допомогу, його стан стабільний. Але через влучання на місці спалахнула пожежа, на місці працюють екстрені служби.

Це чергова спроба Росії зірвати роботу цивільної логістики. Ворог системно атакує інфраструктуру, яка забезпечує рух, евакуацію та постачання по всій країні,

– написав Олексій Кулеба.

Попри це, за його словами, рух поїздів здійснюється у звичному режимі та за графіком. Він наголосив, що українська залізниця продовжує працювати, забезпечуючи сполучення навіть в умовах постійних загроз.

Нагадаємо, раніше вже повідомляли про атаку на Дніпропетровську область цієї ночі. Начальник ОВА Олександр Ганжа повідомляв, про пожежу в одному з районів Дніпра. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Що відомо про російські атаки на залізницю?