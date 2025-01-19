Привітав зі святом: у Запорізькій райраді розповіли, як у соборі УПЦ МП відреагували на удар

Росія 18 січня 2025 року вдарила балістичними ракетами по Запоріжжю. Внаслідок цього було зруйновано Свято-Андріївський Кафедральний Собор УПЦ МП. Реакція місцевого духовенства шокувала.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва, зазначивши, що українська влада кожного разу бере активну участь у ліквідації наслідків російських атак. Відбудова собору не стане винятком, попри те, що це церква Московського патріархату.

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Якою була реакція на атаку

За словами журналістки, працівники церкви, яку було пошкоджено, сказали, що "произошла атака". Вони не озвучували фактів, що саме росіяни запустили ракети, які й зруйнували Свято-Андріївський Кафедральний Собор УПЦ Московського патріархату.

Митрополит Запорізький Лука та представники УПЦ офіційно ніяк не прокоментували балістичну атаку країни-агресорки. У їхніх соціальних мережах є лише повідомлення, що вони збирають пожертви на відновлення храму та закликають людей прийти, щоб допомогти розібрати завали.

Сам Лука привітав усіх зі святом, яке відзначають у Росії. Немає жодного слова (у його соціальних мережах – 24 канал) про те, що Росія поцілила ракетами по Запоріжжю та вбила людей,

– зазначила Аліса Сисоєва.

Вона також наголосила, що це вже другий храм російської церкви, який був пошкоджений внаслідок атаки країни-агресорки. Тоді, як і зараз, ніхто із представників УПЦ МП не висловив жодного засудження в бік Росії. Не було озвучено й того, що окупанти випускають свої ракети для того, щоб вбивати українців.

Нагадаємо, 8 січня 2025 року росіяни атакували Запоріжжя, завдавши ударів по промисловій інфраструктурі міста. Станом на 17 січня кількість загиблих зросла до 14 осіб, ще 122 людини отримали поранення, зокрема важкі травми. Вибухи, спричинені авіабомбами, сталися поблизу адміністративного об'єкта та серед скупчення людей, пошкодивши транспорт і будівлі.