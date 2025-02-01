Росіяни здійснили наймасованішу атаку на Запоріжжя: в ОВА назвали мету окупантів

Росія здійснила наймасованішу атаку на Запоріжжя від початку повномасштабного вторгнення. В ОВА заявили, що завдяки ефективній роботі ППО окупаційним військам не вдалося досягти своїх цілей.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в етері телемарафону.

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Яка була мета нічної атаки на Запоріжжя

Федоров повідомив, що росіяни впродовж двох тижнів намагаються завдавати ударів по підстанціях в Запорізькій області, аби знеструмити цивільне населення.

Голова ОВА пригадав, як нещодавно ворог завдав удару по електропідстанції в Запоріжжі внаслідок чого було знеструмлено 22 тисячі абонентів, 124 житлові будинки залишилися без тепла.

Саме таку мету переслідував ворог і сьогоднішньою нічною атакою десятками дронів по території Запорізької області,

– зазначив Федоров.

Він підкреслив, що ворогу не вдалося досягти своєї мети завдяки ЗСУ, рятівникам та поліцейським.

Додамо, що секретар Запорізької міськради Регіна Харченко повідомила, що вдалося повернути електропостачання 400 людям, чиї будинки були знеструмлені внаслідок атаки Росії на Запоріжжя.