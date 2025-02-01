Наймасштабніша атака за всю війну: у Запорізькій міськраді описали наслідки нічного удару Росії

У ніч на 1 лютого росіяни атакували Запоріжжя, застосувавши майже 20 безпілотників. Ця атака стала наймасштабнішою за період війни, але, на щастя, постраждалих серед містян немає.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської влади Дмитро Кирильчук, зауваживши, що комунальні служби продовжують розбирати завали. Пошкоджена велика кількість будинків та автомобілів.

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Наслідки атаки на Запоріжжя

За словами депутата, нічна атака була наймасштабнішою атакою на Запоріжжя за час війни. У місті було дуже гучно, російські дрони летіли один за одним. Підтверджено, що загальна кількість безпілотників становила 18 штук.

Ліквідація наслідків триває. Усі комунальні служби одразу після відбою повітряної тривоги прибули на місця прильотів. Розмір охопленої території поки що назвати не можемо, але вона значна,

– наголосив він.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 14 багатоповерхівок, понад 10 приватних будинків, заклад освіти, автомийка та кав'ярні. Росіяни свідомо атакували цивільну забудову міста, але найголовінше – постраждалих серед містян немає.

Депутат додав, що після ураження були проблеми з електропостачанням, яке протягом 30 хвилин було відновлене у 400 абонентів.

До слова, міський голова Іван Федоров повідомив, що росіяни впродовж кількох тижнів намагаються завдавати ударів по підстанціях в Запорізькій області, аби знеструмити цивільне населення. Таку ж мету ворог мав і сьогодні вночі.