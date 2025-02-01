В ОВА розповіли, які наслідки спричинила масована атака на Запоріжжя

У ніч на 1 лютого Росія масовано атакувала Запоріжжя. Ця атака на місто є наймасованішою за останній час.

Уночі росіяни скерували на Запоріжжя 18 безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Які наслідки масованого удару по Запоріжжю

Як повідомляє Федоров, внаслідок атаки у Запоріжжі пошкоджено об'єкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки, а також навчальний заклад й автівки. Через масований удар по місту постраждали й автомийка та приватні гаражі. Там спалахнуло кілька пожеж.

Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото Запорізької ОВА

Однак, за словами начальника Запорізької ОВА, рятувальникам вдалося погасити загоряння, а енергетики відновили електропостачання у 400 абонентів, що були знеструмлені внаслідок атаки.

Ліквідація наслідків нічної атаки на Запоріжжя: відео ДСНС

Окрім цього, поранення дістав 57-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу. Проте від госпіталізації він відмовився.

Руйнування через удар по Запоріжжю / Фото ДСНС

Росія продовжує атакувати Україну. Зокрема, зранку 1 лютого країна-агресорка також завдала удару по Полтаві. Там пошкоджено житловий будинок. Внаслідок атаки загинуло 2 людини, ще 7 постраждали, серед них одна дитина.