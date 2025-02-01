В ОВА розповіли, які наслідки спричинила масована атака на Запоріжжя
- У ніч на 1 лютого Росія атакувала Запоріжжя 18 безпілотниками, пошкодивши інфраструктуру, будинки, навчальний заклад і автівки.
- Пожежі вдалося погасити, електропостачання відновлено, один чоловік отримав поранення, але від госпіталізації відмовився.
У ніч на 1 лютого Росія масовано атакувала Запоріжжя. Ця атака на місто є наймасованішою за останній час.
Уночі росіяни скерували на Запоріжжя 18 безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Дивіться також Окупанти вдарили по Харкову: спалахнула пожежа в будинку, є постраждалі
Які наслідки масованого удару по Запоріжжю
Як повідомляє Федоров, внаслідок атаки у Запоріжжі пошкоджено об'єкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки, а також навчальний заклад й автівки. Через масований удар по місту постраждали й автомийка та приватні гаражі. Там спалахнуло кілька пожеж.
Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото Запорізької ОВА
Однак, за словами начальника Запорізької ОВА, рятувальникам вдалося погасити загоряння, а енергетики відновили електропостачання у 400 абонентів, що були знеструмлені внаслідок атаки.
Ліквідація наслідків нічної атаки на Запоріжжя: відео ДСНС
Окрім цього, поранення дістав 57-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу. Проте від госпіталізації він відмовився.
Руйнування через удар по Запоріжжю / Фото ДСНС
Росія продовжує атакувати Україну. Зокрема, зранку 1 лютого країна-агресорка також завдала удару по Полтаві. Там пошкоджено житловий будинок. Внаслідок атаки загинуло 2 людини, ще 7 постраждали, серед них одна дитина.