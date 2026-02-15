Росіяни гатили по Запоріжжю: в ОВА показали моторошні кадри наслідків атаки
- Російський обстріл пошкодив житлові будинки в Запоріжжі.
- Повітряні сили попереджали про ваорожі дрони в регіоні вночі.
Ніч проти 15 лютого в черговий раз була неспокійною через загрозу ворожих БпЛА. Зокрема, під ударом росіян опинилося Запоріжжя.
Про те, які руйнування спричинила атака, поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Які наслідки удару по Запоріжжю?
За словами Федорова, обстріл пошкодив щонайменше 4 оселі запоріжців.
Усі служби працюють на місцях і допомагають людям,
– додав він.
Варто також зазначити, що вночі Повітряні сили попереджували про російські дрони в регіоні. БпЛА летіли й на саме місто Запоріжжя.
Пошкодження житлових будинків через російський обстріл: дивіться фото ОВА
Де ще били окупанти останнім часом?
Увечері 14 лютого в Миколаєві пролунали вибухи – місто опинилося під атакою ворожих безпілотників. В Одесі повітряна тривога тривала майже всю ніч. Російські сили завдавали ударів по об'єктах інфраструктури.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Водночас в одному з районів міста вибухова хвиля пошкодила вікна в житлових будинках та навчальних закладах.
У ніч проти 14 лютого російські дрони зруйнували будівлю райдержадміністрації в Новгороді-Сіверському. Також зазнав пошкоджень житловий будинок в Одесі. У Вишгородському районі Київської області внаслідок атаки поранення дістали двоє людей.
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко наголосила, що в умовах безпрецедентної інтенсивності обстрілів Україна потребує значно більшої кількості засобів ППО.