Росіяни гатили по Запоріжжю: в ОВА показали моторошні кадри наслідків атаки

Ніч проти 15 лютого в черговий раз була неспокійною через загрозу ворожих БпЛА. Зокрема, під ударом росіян опинилося Запоріжжя.

Про те, які руйнування спричинила атака, поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Які наслідки удару по Запоріжжю?

За словами Федорова, обстріл пошкодив щонайменше 4 оселі запоріжців.

Усі служби працюють на місцях і допомагають людям,

– додав він.

Варто також зазначити, що вночі Повітряні сили попереджували про російські дрони в регіоні. БпЛА летіли й на саме місто Запоріжжя.

Пошкодження житлових будинків через російський обстріл: дивіться фото ОВА

Де ще били окупанти останнім часом?