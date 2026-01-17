Росіяни ударили по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі: що відомо про наслідки
- Росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками 17 січня, внаслідок чого виникло загоряння на об'єкті інфраструктури, але постраждалих немає.
- Ударні дрони були помічені в різних районах міста й повідомлялося про вибухи в регіоні.
Окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками 17 січня. Під удар потрапив об'єкт інфраструктури в місті.
Атак спричинила пожежу, проте постраждалих, на щастя, немає. Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Дивіться також Російські війська знову атакують БпЛА: де зараз найбільша загроза
Що відомо про наслідки атаки?
Ворог атакував обласний центр безпілотниками. Внаслідок атаки виникло загоряння на одному з об'єктів інфраструктури. За словами Івана Федорова, обійшлося без постраждалих.
Про атаку ударних дронів повідомляли на Запоріжжя повідомляли від 3:38 ночі. Ворожі безпілотники рухалися в Заводському, Дніпровському, Хортицькому та Шевченківському районах міста. Також фіксували рух ударних БпЛА у Вознесенівскому районі. Згодом, повідомляли про вибухи в регіоні.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Російські військові продовжують регулярно обстрілювати Запорізьку область різними видами озброєння. Зокрема, увечері 15 січня на Запоріжжя була загроза ударів російськими безпілотниками. Запорізька ОВА повідомляла про роботу ППО й закликала залишатися у безпечних місцях.
Що відомо про наслідки обстрілів у інших регіонах України?
У ніч на 17 січня в Києві було чутно вибухи після оголошення повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про рух БпЛА з півночі на Київ перед вибухами. Деталей про причини вибухів та можливі наслідки – немає.
Росія продовжує тероризувати Житомирщину. Атака на область триває кожного дня протягом тижня. 16 січня Росія вкотре вдарила по критичних об'єктах Житомирщини.
В ніч на 15 січня російська армія атакувала південь Одещини ударними безпілотниками, що призвело до пошкодження адміністративних будівель у Білгород-Дністровському районі. Внаслідок удару постраждав охоронець, якому надали медичну допомогу на місці.