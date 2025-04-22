Від 3 до 16 років: в якому стані перебувають діти, які постраждали в Запоріжжі

Вдень 22 квітня росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих дій постраждали діти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Дивіться також Зруйнована багатоповерхівка та авто у вогні: моторошне відео після атаки на Запоріжжя

В якому стані постраждалі діти внаслідок атаки по Запоріжжю

На жаль, 4 дітей зазнали поранень через удар росіян по Запоріжжю. Федоров повідомив, що діти наразі перебувають у медзакладі.

Хлопчики 16, 14, 4 та 3 років зараз у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що дітям надається уся необхідна допомога.

До слова, вдень 22 квітня ворог атакував також і Харків. Там прогриміла ціла серія вибухів. Місто опинилося під атакою ворожих безпілотників. Станом на 14:45 кількість поранених у Харкові зросла до 10 людей, про що повідомив мер Ігор Терехов. За його словами, люди перебувають у стані середньої тяжкості.