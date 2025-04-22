Від 3 до 16 років: в якому стані перебувають діти, які постраждали в Запоріжжі
- У вівторок, 22 квітня, росіяни атакували Запоріжжя, внаслідок чого постраждали 4 дітей.
- Діти віком 3, 4, 14 та 16 років перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.
Вдень 22 квітня росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих дій постраждали діти.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
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В якому стані постраждалі діти внаслідок атаки по Запоріжжю
На жаль, 4 дітей зазнали поранень через удар росіян по Запоріжжю. Федоров повідомив, що діти наразі перебувають у медзакладі.
Хлопчики 16, 14, 4 та 3 років зараз у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості,
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що дітям надається уся необхідна допомога.
До слова, вдень 22 квітня ворог атакував також і Харків. Там прогриміла ціла серія вибухів. Місто опинилося під атакою ворожих безпілотників. Станом на 14:45 кількість поранених у Харкові зросла до 10 людей, про що повідомив мер Ігор Терехов. За його словами, люди перебувають у стані середньої тяжкості.