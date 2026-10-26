Черговий тероризм: окупанти вдарили по торговельному центру в Запоріжжі

Уранці 26 жовтня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки в місті спалахнула пожежа.

Про це в телеграм-каналі повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Що відомо про ранкову атаку на Запоріжжя?

Під ударом опинилася будівля торговельного центру, який на момент атаки вже не працював.

Після влучання в будівлі виникла пожежа. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Понівечений торговельний центр / Фото: Запорізька ОВА

Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Російські війська продовжують бити по торговельних центрах. Так, 25 жовтня російський безпілотник влучив у будівлю "Епіцентру" в Полтаві. На місці удару спалахнула пожежа, попередньо повідомляли про поранену 52-річну жінку.