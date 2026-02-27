Росія вгатила дронами по Запорізькій області: серед постраждалих – підліток

Уночі 27 лютого Росія завдала ударів по Запорізькому району. Внаслідок атаки безпілотників пошкоджено житлові будинки та виникали пожежі.

Загалом минулої доби ворог 729 разів обстріляв область. Про наслідки нового обстрілу розповіли в ДСНС.

Що відомо про атаку на Запорізьку область?

За даними рятувальників, один з населених пунктів Запорізького району був під прицілом російських БпЛА. Через обстріл там постраждали 3 людини та підліток. Також психологи ДСНС допомогли 8 людям.

Крім того, виникали пожежі на кількох локаціях, які згодом загасили. Зокрема, горіли два житлові будинки, господарча споруда, автівка та газопровід низького тиску.

Деякі будинки частково пошкодила вибухова хвиля та уламки.

Загалом минулої доби Росія обстріляла 37 населених пунктів області, відомо про 694 пошкодження, а також постраждали 17 людей. Такі дані навів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наслідки атаки на Запорізьку область / Фото ДСНС, Запорізької ОВА

Які наслідки останніх обстрілів України?