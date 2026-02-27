Росія вгатила дронами по Запорізькій області: серед постраждалих – підліток
- Росія атакувала Запорізьку область дронами, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та постраждали 4 людини.
- Загалом за добу Росія обстріляла 37 населених пунктів.
Уночі 27 лютого Росія завдала ударів по Запорізькому району. Внаслідок атаки безпілотників пошкоджено житлові будинки та виникали пожежі.
Загалом минулої доби ворог 729 разів обстріляв область. Про наслідки нового обстрілу розповіли в ДСНС.
Що відомо про атаку на Запорізьку область?
За даними рятувальників, один з населених пунктів Запорізького району був під прицілом російських БпЛА. Через обстріл там постраждали 3 людини та підліток. Також психологи ДСНС допомогли 8 людям.
Крім того, виникали пожежі на кількох локаціях, які згодом загасили. Зокрема, горіли два житлові будинки, господарча споруда, автівка та газопровід низького тиску.
Деякі будинки частково пошкодила вибухова хвиля та уламки.
Загалом минулої доби Росія обстріляла 37 населених пунктів області, відомо про 694 пошкодження, а також постраждали 17 людей. Такі дані навів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Наслідки атаки на Запорізьку область / Фото ДСНС, Запорізької ОВА
Які наслідки останніх обстрілів України?
Кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя розповів, що Росія масовано вдарила по місту 26 лютого. Внаслідок обстрілу постраждали 8 людей, пошкоджено житлові будинки та два торгівельні центри.
Також під ударом була Полтавщина. Там виникала пожежа на промисловому об'єкті. У регіоні було знеструмлено майже 20 тисяч споживачів.
Росіяни напередодні вгатили ракетами та БпЛА по Харкову. Там були пошкоджені електромережі й газопровід.