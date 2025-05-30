У Запоріжжі понад 13 тисяч абонентів залишилися без світла через атаку Росії

Російські загарбники вкотре атакували Запоріжжя. Внаслідок цього більш ніж 13 тисяч жителів обласного центру залишися без світла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Унаслідок російської атаки на Запоріжжя були знеструмлені більш ніж 13 тисяч абонентів. Енергопостачання половині з них уже відновили.

Наразі без світла залишаються трохи більше ніж 6 тисяч абонентів у двох районах міста,

– зазначив Іван Федоров.

Голова ОВА також заявив, що, на щастя, люди під час цієї ворожої атаки та ліквідації її наслідків не постраждали.

Додамо, раніше посадовець повідомив, що атака Росії спричинила пожежу на одному з об'єктів інфраструктури Запоріжжя.

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