У Запоріжжі після атаки є постраждалі: серед них багато дітей

Російська армія вночі 30 жовтня цинічно тероризувала Запоріжжя. Ворог бив по місту ракетами та БпЛА.

На жаль, внаслідок атаки є постраждалі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Івана Федорова, главу ОВА.

Що відомо про постраждалих в Запоріжжі?

Станом на пів на 7 годину ранку зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя до 11 людей.

Відомо, що серед поранених 6 дітей – 3 дівчаток та 3 хлопчиків. За даними глави ОВА, дітям від 3 до 6 років. Усім надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що повідомлялося, що внаслідок комбінованого удару по Запоріжжю пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Також є влучання у гуртожиток, зруйновані кілька поверхів. Сталося кілька займань у житловій забудові.

