Дев'ять осіб перебувають у реанімації: в якому стані постраждалі внаслідок атаки на Запоріжжя

Внаслідок атаки на Запоріжжя 8 січня постраждали десятки людей, з них 37 госпіталізовано. Наразі 9 пацієнтів перебувають у реанімації.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю медичного директора Таміла Ісмаілова в коментарі Суспільному. Попри надважкі умови персонал медзакладу справляється із навантаженням.

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В якому стані постраждалі внаслідок атаки на Запоріжжя

Ісмаілова розповіла, що до лікарні було доставлено 66 людей, з них 37 госпіталізовані. Наразі у реанімації перебувають двоє чоловіків та семеро жінок.

7 пацієнтів залишаються стабільно важкі й один пацієнт вкрай важкий: це вибухова травма або баротравма, відкриті черепно-мозкові травми, переломи кісток, пошкодження внутрішніх органів. Троє постраждалих з ампутаціями травматичного характеру: 1 жінка та 2 чоловіків,

– зазначила вона.

Крім того, Ісмаілова наголосила, що лікарні доводиться працювати у надважких умовах через велику кількість поранених. Втім, персонал медзакладу справляється із навантаженням.

Генеральна директорка однієї з лікарень Запоріжжя Ірина Кулєш повідомила, що поранення також отримала 13-річна дівчинка, її доставили до медзакладу.

"Під час обстрілу дівчинка перебувала в маршрутному таксі й отримала пошкодження під впливом вибухової хвилі. Дівчинка надійшла з діагнозом акубаротравми легкого ступеня тяжкості, оглянута хірургом, травматологом, нейрохірургом. Батьки відмовились від госпіталізації, її відпустили додому", – розповіла медикиня.

Ще 17 людей доставили до іншого медзакладу Запоріжжя, 7 – було госпіталізовано. Про це повідомив заступник медичного директора Олексій Рясний.

Двоє – в тяжкому стані знаходяться у відділенні інтенсивної терапії. 5 пацієнтів отримують медичну допомогу у відділеннях. 10 пацієнтів отримали амбулаторну медичну допомогу. Вік в них різний: від 40 до 70 років. Характер поранень: політравми, мають поранення м'яких тканин, скелету, грудної клітини тощо. Стан пацієнтів, які знаходяться у відділенні інтенсивної терапії оцінюється як тяжкий. Прогноз щодо одужання передчасно складати,

– поділився Рясний.

Медичний директор Олександр Федоров повідомив, що ще семеро осіб з легкими пораненнями зверталися до іншої лікарні.

"Шпиталізовано 7 хворих, всі з легкими ураженнями. 5 хворих зверталися до офтальмолога, тобто це травми ока. В одного з них акубаротравма, це розрив барабанної перетинки, і 2 хворих звернулися до хірурга з уламковими пораненнями кінцівок. Всі в лікарні, їх життю нічого не загрожує", – додав він.

Додамо, що за словами речника Запорізької ОВА Олександра Коваленка в етері "Ранок.LIVE", більшість загиблих внаслідок атаки Росії на Запоріжжя 8 січня – пасажири транспорту.