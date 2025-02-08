У Запоріжжі атаковано критичну інфраструктуру: можливі обмеження газопостачання

Запоріжжя увечері 8 березня було під масованою атакою російських ударних БпЛА. Згодом стало відомо, що ворог атакував критичну інфраструктуру.

Вибухи у регіоні пролунали близько 21 години. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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У Запоріжжі можуть бути обмеження у подачі газу

Іван Федоров повідомив, що на місці удару виникла пожежа. Схоже, під прицілом російської армії знову опинилася газова інфраструктура.

️Через ворожі удари можуть бути обмеження у подачі газу та тепла,

– повідомив начальник ОВА.

Пожежа після атаки на Запоріжжя: дивіться відео

Наразі усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків удару.

Нагадаємо, що у Запоріжжі пролунало близько 10 вибухів. Працювала ППО.

Наразі про постраждалих унаслідок російської атаки не повідомлялося.

Тривога у регіоні через ударні БпЛА лунає з 20:12. О 21:44 також з'явилася небезпека від можливих запусків від КАБів, а о 22:57 – балістична загроза.