У Запоріжжі атаковано критичну інфраструктуру: можливі обмеження газопостачання
- Запоріжжя зазнало масованої атаки російських ударних БпЛА, які вразили критичну інфраструктуру, зокрема газову.
- Через удари можливі обмеження у подачі газу та тепла; наразі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.
Запоріжжя увечері 8 березня було під масованою атакою російських ударних БпЛА. Згодом стало відомо, що ворог атакував критичну інфраструктуру.
Вибухи у регіоні пролунали близько 21 години. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
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У Запоріжжі можуть бути обмеження у подачі газу
Іван Федоров повідомив, що на місці удару виникла пожежа. Схоже, під прицілом російської армії знову опинилася газова інфраструктура.
️Через ворожі удари можуть бути обмеження у подачі газу та тепла,
– повідомив начальник ОВА.
Пожежа після атаки на Запоріжжя: дивіться відео
Наразі усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків удару.
Нагадаємо, що у Запоріжжі пролунало близько 10 вибухів. Працювала ППО.
Наразі про постраждалих унаслідок російської атаки не повідомлялося.
Тривога у регіоні через ударні БпЛА лунає з 20:12. О 21:44 також з'явилася небезпека від можливих запусків від КАБів, а о 22:57 – балістична загроза.