Горіли авто, магазин, декілька будівель і не тільки: фото наслідків ворожого удару по Запоріжжю

Російські окупанти продовжують терор українських міст. Під прицілом ворога в суботу, 14 червня, вкотре опинилося Запоріжжя.

Зафіксовано займання, також є постраждалі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ДСНС та місцеву владу.

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Наслідки удару по Запоріжжю

Очільник Запорізької ОВА повідомив, що на світанку 14 червня окупаційна армія Росії атакувала місто за допомогою ударних БпЛА.

Станом на 6:31 Іван Федоров повідомив, що відповідно до уточненої інформації Запоріжжя атакували 14 ворожих "Шахедів"

"Зазнали поранень двоє поліцейських. Медики надають їм усю необхідну допомогу", – повідомив глава ОВА.

Невдовзі він повідомив, що двоє правоохоронців зазнали осколкових поранень кінцівок під час удару БпЛА. Медики оцінюють стан постраждалих як середньої тяжкості.

Наслідки ворожої атаки / Фото Запорізької ОВА

Через російський обстріл зайнялося гуманітарне підприємство. Пошкоджені автівки, магазин та зупинка громадського транспорту. Вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках,

– ідеться в повідомленні Федорова.

Міська рада також оприлюднили моторошні фото згорілих авто внаслідок атаки ворога.

"Замість паркування — згарище", – пишуть в міській раді.

Федоров повідомив, що під час ранкової атаки ворог вдарив по автостоянці. Згоріли понад 10 автівок.

Ворожі дії знищили десятки автівок / Фото Запорізької міської ради

Так, внаслідок атаки противника загорілися легкові автомобілі, декілька будівель та склад, про що повідомляють в ДСНС. Надзвичайники ліквідовують усі пожежі.

Надзвичайники ліквідовують наслідки ранкового обстрілу / Фото ДСНС