Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю: пошкоджено близько десятка приватних будинків

Російські окупанти вкотре тероризували українські міста. Під прицілом ворога в ніч на 25 червня опинилося Запоріжжя.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івана Федорова, очільника ОВА. Він показав, який мають вигляд приватні будинки у Запоріжжі після нічної атаки противника.

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Наслідки нічної атаки по Запоріжжю

Федоров повідомив, що 9 приватних будинків було пошкоджено ракетними ударами по Запоріжжю.

За його словами, рятувальники, комунальники, фахівці аварійних служб, соцзахисту, благодійні організації допомагають в оперативній ліквідації наслідків ворожої атаки.

Ворог атакував Запоріжжя / Фото ОВА

На фото видно розбиті вікна та пошкодженні дахи. Спеціалісти КП "Запоріжремсервіс" закрили вікна листами ОSB в 6-ти будинках.

Станом на 7 годину ранку роботи продовжуються.

Пошкоджено приватні будинки: дивіться відео

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До слова, цієї ночі ворог атакував Харків. За даними мера Терехова, місто було атаковане 7 безпілотниками типу "Шахед". Всі удари прийшлися по Київському району міста – по цивільному підприємству та поряд із незаселеним житловим будинком.