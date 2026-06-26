Росія атакувала Запоріжжя дронами: пошкоджено житловий будинок та АЗС, є поранений

Російські війська знову атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок влучання виникла пожежа на території одного з промислових підприємств.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Що відомо про удар по Запоріжжю?

ввечері 26 червня російські війська здійснили чергову атаку із застосуванням безпілотників. Ворожий дрон влучив на територію одного із промислових підприємств.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та встановлюють масштаби пошкоджень.

Федоров додав, що росіяни атакували АЗС у Запоріжжі, внаслідок чого спалахнула пожежа та виникли руйнування.

Станом на 22:19, попередньо відомо, що є пошкодження житлового будинку внаслідок російської атаки на місто. За уточненою інформацією одна людина отримала поранення.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя / Фото з телеграм-каналу Івана Федорова

Повітряні сили повідомляють, що на місто продовжують рухатися російські безпілотники.

Групи ударних БпЛА з південного заходу на місто Запоріжжя,

– попереджають оборонці неба.

Місцеві телеграм-канали інформують, що у місті продовжують лунати вибухи.

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Російські атаки на українські міста

Вдень 26 червня російські війська атакували FPV-дроном автобус із працівниками поблизу АЗС на в'їзді до Нікополя. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще 12 дістали поранення, серед них – дві 12-річні дівчинки. П'ятеро дорослих госпіталізовані, троє з них перебувають у важкому стані.

У Шевченківському районі Харкова російський безпілотник влучив по автозаправній станції. Внаслідок удару спалахнула пожежа, інформацію про масштаби руйнувань і можливих постраждалих уточнюють.