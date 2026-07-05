Росія завдала низки ударів по Запоріжжю: зруйновано стіну багатоповерхівки, є постраждалі

Російські війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя, поціливши у житлову забудову та критичну інфраструктуру. Внаслідок ударів суттєво пошкоджено багатоповерхівку та поранено людей.

Про це розповіли у Запорізькій ОВА. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Які наслідки обстрілу Запоріжжя 4 липня?

Російські окупаційні війська здійснили чергову жорстоку атаку на Запоріжжя, завдавши щонайменше 5 ударів по місту. Як повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, під ворожим вогнем опинилися житлові квартали та об'єкти критичної інфраструктури обласного центру.

Один із ворожих снарядів поцілив безпосередньо у багатоквартирний житловий будинок, спричинивши масштабні руйнування. Вибуховою хвилею зруйновано зовнішню стіну багатоповерхівки з 1 по 5 поверхи. Окрім цього, у будинку вибито вікна, а також суттєво пошкоджено автомобілі, припарковані поруч на автостоянці.

Попередньо відомо, що внаслідок обстрілів травмовано 3 людей, серед яких дитина. Усім постраждалим наразі надають необхідну допомогу. На місцях влучань працюють екстрені служби.

Наслідки ворожого удару по житловому будинку в Запоріжжі / Фото ОВА

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Додамо, що цього ж вечора Росія вдарила по Сумах. Ціллю ворога стала одна з автозаправних станцій міста, де після атаки виникла масштабна пожежа. Наразі відомо про 3 постраждалих жінок