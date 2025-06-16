Росія вдарила по підприємству на Запоріжжі: у ОВА уточнили наслідки атаки

Вночі 16 червня Росія атакувала одне з промислових підприємств у Запорізькій області. Його продуктами є засоби захисту рослин та добрива.

Це підприємство ніяк не задіяне у військо-промисловому комплексі України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в етері телемарафону.

Дивіться також Влучання у 10 локація: Росія вдарила майже 140 ударними БпЛА

Які наслідки ворожої атаки на Запоріжжі

Вночі 16 червня Росія вдарила до одному з промислових підприємств у Запорізькій області, сталося займання.

Федоров зазначив, що постраждало сільськогосподарське комерційне підприємство, що виробляло засоби для захисту рослин і добрива для сільськогосподарського виробництва. Частина добрив, що там зберігала була знищена. Жодного відношення до військово-промислового сектору це підприємство не мало.

Перш за все, в таких випадках ліквідують наслідки – розбирають завали до стану, коли вони не загрожують навколишньому середовищу. Тоді вже підприємству можуть допомогти з будматеріалами з резервного фонду міста чи області. Йдеться про відновлення герметичності будівлі, але повну відбудову держава забезпечити не може.

Нагадаємо, вночі повітряна тривога у Запорізькій області тривала з 01:51 (у самому місті Запоріжжя – 02:02) до 03:30. Мешканців закликали пройти в укриття.