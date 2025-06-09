Дуже жирна ціль: Коваленко прокоментував удар по заводу "Прогрес" у Чебоксарах

Керівник ЦПД Андрій Коваленко прокоментував удар БпЛА по заводу "Прогрес" у російських Чебоксарах. Це підприємство є виробником деталей до ракет "Іскандер", "Калібр", Х-101, Х-69 та різних БпЛА.

Завод не може продовжувати роботу після руйнувань. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Коваленка.

Дивіться також У Чебоксарах дрони атакували завод, який виробляє електроніку для армії Росії

Що означає атака дронів на завод "Прогрес" у Чебоксарах

Щось невідоме прилетіло по заводу "Прогрес" у Чебоксарах, який задіяний в циклі ракетобудування, включно з "Іскандер",

– повідомив Коваленко.

Продукцією заводу є електромеханічні приводи, гідросистеми та блоки управління для важкої бойової техніки – від самохідних гаубиць до ракетних комплексів "Іскандер". Ці вузли є критичним елементом, без якого ракети не можуть наводитися на ціль.

Завод "Прогрес" забезпечує системи наведення, стабілізації та керування польотом, які інтегруються в ударну платформу ще на етапі збірки.

Наприклад, на підприємстві виготовляють модулі типу "Комета" – це російський супутниковий навігаційний модуль, який забезпечує роботу з GLONASS/GPS та має захист від глушіння сигналу.

Такі модулі використовуються в: оперативно-тактичних ракетах "Іскандер-М", крилатих ракетах типу "Калібр", Х-101, Х-69, плануючих авіабомбах (УМПК), безпілотниках "Орлан-10", Lancet, у нових "Шахедах",

– каже Коваленко.

Відомо, що завод більше не може продовжувати роботу, його зупиняють на невизначений термін. Російська влада, звісно ж заявляє, що "усе збили".