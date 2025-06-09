Дуже жирна ціль: Коваленко прокоментував удар по заводу "Прогрес" у Чебоксарах
- Удар БпЛА по заводу "Прогрес" у Чебоксарах зупинив його роботу на невизначений термін.
- Завод "Прогрес" виробляв критичні компоненти для ракет "Іскандер", "Калібр" та різних БпЛА.
- Завод забезпечував системи наведення та стабілізації для важкої бойової техніки.
- Російська влада стверджує, що "усе збили", але завод не може продовжувати роботу.
Керівник ЦПД Андрій Коваленко прокоментував удар БпЛА по заводу "Прогрес" у російських Чебоксарах. Це підприємство є виробником деталей до ракет "Іскандер", "Калібр", Х-101, Х-69 та різних БпЛА.
Завод не може продовжувати роботу після руйнувань. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Коваленка.
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Що означає атака дронів на завод "Прогрес" у Чебоксарах
Щось невідоме прилетіло по заводу "Прогрес" у Чебоксарах, який задіяний в циклі ракетобудування, включно з "Іскандер",
– повідомив Коваленко.
Продукцією заводу є електромеханічні приводи, гідросистеми та блоки управління для важкої бойової техніки – від самохідних гаубиць до ракетних комплексів "Іскандер". Ці вузли є критичним елементом, без якого ракети не можуть наводитися на ціль.
Завод "Прогрес" забезпечує системи наведення, стабілізації та керування польотом, які інтегруються в ударну платформу ще на етапі збірки.
Наприклад, на підприємстві виготовляють модулі типу "Комета" – це російський супутниковий навігаційний модуль, який забезпечує роботу з GLONASS/GPS та має захист від глушіння сигналу.
Такі модулі використовуються в: оперативно-тактичних ракетах "Іскандер-М", крилатих ракетах типу "Калібр", Х-101, Х-69, плануючих авіабомбах (УМПК), безпілотниках "Орлан-10", Lancet, у нових "Шахедах",
– каже Коваленко.
Відомо, що завод більше не може продовжувати роботу, його зупиняють на невизначений термін. Російська влада, звісно ж заявляє, що "усе збили".