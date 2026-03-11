ППО засліпило: льотчик-інструктор вказав на цікаві деталі удару по заводу у Брянську

У російському Брянську під ударами ракет опинився завод "Кремній Ел", який виготовляє мікроелектроніку, що використовується майже в усіх літальних апаратах Росії, зокрема, ракетах. Українським силам вдалося віртуозно обійти ворожу ППО, щоб здійснити атаку.

Про це у розмові з 24 Каналом сказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, наголосивши, що безпілотники не змогли б завдати шкоди такому підприємству як "Кремній Ел". Тому для удару були застосовані, імовірно, ракети Storm Shadow.

Як вдалося проломити ППО противника?

Світан припустив, що одного літака – фронтового бомбардувальника Су-24 з 10 ФАБ-500 під крило – було б достатньо, щоб повністю розбомбити цей завод. Однак наблизитися туди Су-24 не зможе, адже його зіб'ють. Хоча, ці літаки залітати у Курську область у 2022 році.

Цей напрямок – його дальність приблизно 200 кілометрів з виходу з точки пуску – можна було дістати тільки або балістичними, або крилатими ракетами. Причому крилатими ракетами рівня Storm Shadow/SCALP-EG, Taurus, які можуть йти на гранично малих висотах, огинати рельєф місцевості, ховатися під горизонтом,

– пояснив військовий експерт.

Головне завдання було, за його словами, – проломити фронтову ППО та створити коридор для проходження ракет, які потім запустили літаки. Далі ж була тільки об'єктова ППО, яка не впоралась з цими ракетами.

Зверніть увагу! Як зазначив авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський, Україна почала системно уражати російські заводи такі, як "Кремній Ел" у Брянську. Він наголосив, що відбуваються стратегічні удари. А саме, спершу "обезголовлюють, а потім вже позбавляють інших елементів", які не дозволять Росії відновити певні спроможності.

Крім того, в ракету були вбудовані системи протидії російської локації – внутрішня система РЕБ. Також, імовірно, була використана ракета-постановниця перешкод ADM-160A MALD.

Ця ракета дуже добре себе показує під час прокладання коридору. Вона засліплює ППО противника на кілька секунд, але цього достатньо, щоб перетнути зону поразки і виконати бойове завдання,

– підкреслив Роман Світан.

Водночас росіяни не підтверджують застосування саме Storm Shadow, хоча у Генштабі ЗСУ наголосили, що була використана вона, а вважають, що атакували ракети "Нептун". Проте головне, на думку полковника ЗСУ в запасі, що виконане бойове завдання.

