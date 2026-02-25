Точно в ціль: у мережі показала влучання "Фламінго" по заводу "Іскандерів" у Воткінську
- У російському Воткінську відбулися вибухи на території стратегічного підприємства "Воткінський завод", які були зафіксовані на відео.
- Заявлено, що удару завдано крилатою ракетою "Фламінго", пошкоджено виробничий цех №22, але офіційні джерела не деталізують масштаби руйнувань.
У російському Воткінську 20 лютого пролунали вибухи на території стратегічного підприємства. У мережі оприлюднили відео, на якому зафіксовано момент ураження виробничого об’єкта.
За попередніми даними, удару було завдано із застосуванням крилатої ракети "Фламінго". Про це повідомляють росЗМІ.
Що відомо про ураження заводу?
Йдеться про підприємство акціонерного товариства "Воткінський завод", розташоване у місті Воткінск. За наявною інформацією, пошкоджено виробничий цех №22.
На оприлюднених кадрах видно вибух та подальше займання в межах промислової території. Офіційні джерела Росії наразі не деталізують масштаби руйнувань та можливі наслідки для виробничого процесу.
Водночас у зведеннях за 20 лютого 2026 року зазначалося, що по території Росії нібито було запущено шість крилатих ракет "Фламінго", і всі вони були "збиті". Однак відеоматеріали ставлять під сумнів повноту цих заяв, адже фіксують безпосередній удар по об’єкту.
Момент удару по російському заводу. Відео: росЗМІ
Що ще відомо про завод у Воткінську?
Українські ракети "Фламінго" здійснили успішний удар по Воткінському заводу в Росії, де виробляються зброя, що може суттєво вплинути на військовий потенціал Росії.
Зокрема, там створювали балістичні ракети середньої дальності, які можуть переносити ядерний заряд. Саме цією зброєю Росія погрожувала не лише Україні, а й усьому світу. Власними ракетами Україна змогла досягнути безпрецедентного успіху, вразивши такий важливий завод ворога.
Ракета "Фламінго" могла побити світовий рекорд дальності польоту бойового пуску, подолавши до 1600 – 1650 кілометрів, успішно уникнувши російської системи ППО.