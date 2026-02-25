Точно в ціль: у мережі показала влучання "Фламінго" по заводу "Іскандерів" у Воткінську

У російському Воткінську 20 лютого пролунали вибухи на території стратегічного підприємства. У мережі оприлюднили відео, на якому зафіксовано момент ураження виробничого об’єкта.

За попередніми даними, удару було завдано із застосуванням крилатої ракети "Фламінго". Про це повідомляють росЗМІ.

Що відомо про ураження заводу?

Йдеться про підприємство акціонерного товариства "Воткінський завод", розташоване у місті Воткінск. За наявною інформацією, пошкоджено виробничий цех №22.

На оприлюднених кадрах видно вибух та подальше займання в межах промислової території. Офіційні джерела Росії наразі не деталізують масштаби руйнувань та можливі наслідки для виробничого процесу.

Водночас у зведеннях за 20 лютого 2026 року зазначалося, що по території Росії нібито було запущено шість крилатих ракет "Фламінго", і всі вони були "збиті". Однак відеоматеріали ставлять під сумнів повноту цих заяв, адже фіксують безпосередній удар по об’єкту.

Момент удару по російському заводу. Відео: росЗМІ

Що ще відомо про завод у Воткінську?